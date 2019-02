Michael Rice vertegenwoordigt in mei Groot-Brittannië op het Eurovisie Songfestival. De 21-jarige zanger kreeg vrijdagavond met het liedje Bigger Than Us de voorkeur van de Britse tv-kijkers. Ook Rusland en Australië hebben hun deelnemer gekozen.

Rice moet in Tel Aviv het Verenigd Koninkrijk, een van de 'grote vijf', na een reeks teleurstellende resultaten weer aan een toppositie helpen. De zanger won eerder in eigen land de BBC-talentenjacht All Together Now en deed in 2014 mee met The X Factor.

In de afgelopen twintig jaar wist een Britse inzending maar twee keer de top tien te halen, in 2002 en 2009. Vorig jaar kwam zangeres SuRie niet verder dan de 24e plaats in de finale.

Rusland gaat naar Israël met een oude bekende: Sergey Lazarev doet opnieuw mee. Hij was in 2016, het jaar van Douwe Bob, in Zweden een van de topfavorieten met You Are The Only One. De zanger werd uiteindelijk derde achter Jamala uit Oekraïne en Dami Im uit Australië.

Australië koos deelnemer via voorronde

Kate Miller Heidke is de Australische inzending. De 37-jarige zangeres won zaterdag de nationale voorronde met het liedje Zero Gravity. Het was voor het eerst dat Australië op die manier een inzending koos. De afgelopen vier jaar werd de act intern gekozen.

In de nationale finale deed ook de band Sheppard mee, in Nederland bekend van hits als Geronimo en Coming Home. De groep moest zaterdag echter genoegen nemen met de derde plaats.

De komende weken worden langzaamaan alle deelnemers en hun liedjes voor het aanstaande Songfestival bekend. Namens Nederland doet Duncan Laurence mee. Hij presenteert zijn inzending op 7 maart.