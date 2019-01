De Finse artiest Darude, bekend van de hit Sandstorm, zal zijn land vertegenwoordigen tijdens het aankomende Eurovisie Songfestival.

De 43-jarige Fin noemt zijn deelname aan het muziekfestival "een enorme eer". "Ik heb zo'n zin om deze te gekke ervaring met jullie te delen", schrijft Darude op Twitter.

In februari zal de dj drie nummers uitbrengen. Het Finse publiek mag dan in maart bepalen welk liedje naar het Songfestival wordt gestuurd. Zanger Sebastian Rejman zal de vocalen verzorgen in de liedjes.

Sandstorm was in 2000 een grote hit in Nederland en Vlaanderen. Het liedje bereikte een veertiende plek in de Top 40 en later scoorde de dj nog een kleine hit met het nummer Feel the Beat.

Een week geleden werd aangekondigd dat Nederland wordt vertegenwoordigd door zanger Duncan Laurence. Details over het liedje dat hij gaat zingen tijdens de tweede halve finale op donderdag 16 mei in Tel Aviv worden op 7 maart bekend.

Hij zal dan geen concurrentie ondervinden van Darude, want Finland treedt op tijdens de eerste halve finale op 14 mei. Vorig jaar werd Finland vertegenwoordigd door Saara Aalto en eindigde het land als 25e. De laatste keer dat het land het Songfestival won, was in 2006 met de band Lordi.