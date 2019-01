Voor het eerst sinds bekend is geworden dat hij Nederland vertegenwoordigt op het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv heeft Duncan Laurence van zich laten horen. De zanger heeft op zijn Instagram-account een video gedeeld waarin hij bedankt voor de positieve reacties die hij heeft gekregen.

"Superbedankt voor alle leuke, lieve, warme en positieve reacties", zegt hij via Instagram Stories. "Ik vind het een enorme eer om Nederland te vertegenwoordigen."

De 24-jarige singer-songwriter, die eigenlijk Duncan de Moor heet, zegt nu "volop bezig" te zijn met de voorbereidingen. "Ik heb nu alle focus op de muziek, dat is datgene wat het belangrijkst is en waar het ook om gaat. Ik kan niet wachten om op 7 maart alles met jullie te kunnen delen."

Op die datum wordt bekend met welk liedje de voormalige Voice of Holland-deelnemer op 14 of 16 mei in Israël op het podium staat.

Ilse DeLange vindt zanger 'heel bijzonder'

De selectiecommissie van het Songfestival werd door Ilse DeLange, zijn coach in de talentenjacht, op de zanger gewezen. "Duncan is heel bijzonder", vindt de zangeres.

"Wat hij schrijft is heel erg internationaal. Het is authentiek. Het raakt in alles, vind ik. Verder heeft hij ook de persoonlijkheid die bij zo'n groot avontuur hoort. Zijn prioriteiten liggen altijd bij de muziek."