Maandag werd bekend dat de 24-jarige singer-songwriter Duncan Laurence Nederland vertegenwoordigt op het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv. Bij slechts weinig mensen is zijn naam bekend. Laurence werd bekend door zijn deelname aan The Voice of Holland, maar waar kennen we hem nog meer van?

Duncan Laurence (geboren op 11 april 1994 in Spijkenisse, echte naam De Moor en nu woonachtig in Hellevoetsluis) startte in 2013 een opleiding aan de Rockacademie in Tilburg, waar hij zijn toekomstige medebandleden van de soul- en popband The Slick and the Suited leerde kennen.

"Wat krijg je als je de catchy hooks, drumfills en basslines van Motown combineert met de rauwheid van rock? Dan krijg je The Slick and Suited", schrijft Laurence op zijn eigen website.

De band laat zich inspireren door artiesten als Triggerfinger en James Brown en trad in 2016 ook op Noorderslag Eurosonic. Daarna volgden nog meer optredens, zoals in het voorprogramma van zangeres Berget Lewis en Jett Rebel.

Zanger doet mee aan The Voice

Hij maakte in 2014 zijn televisiedebuut toen hij auditeerde in The Voice of Holland. De zanger deed mee met het liedje Sing van Ed Sheeran, werd door de jury geprezen om zijn falsetstem en werd in het team opgenomen van Ilse DeLange.

Op basis van een optreden van The Slick and Suited werd de zanger door het team achter The Voice gevraagd om mee te doen aan de talentenjacht, vertelt hij in 2016 in een interview met het AD.

Hij neemt het in het 2014-seizoen op tegen onder meer O'G3NE (de uiteindelijke winnaar) en Romy Monteiro. Laurence, die ook wel "de verrassing van het seizoen wordt genoemd", wordt uiteindelijk derde.

Zijn deelname leidt tot meer aandacht voor zijn band, maar ook Laurence persoonlijk wordt vaker benaderd. "Op sociale media krijg ik de raarste berichten van meiden, telefoonnummers, zelfs huwelijksaanzoeken", zegt de zanger in het AD. "Nee, ik heb daar niets mee gedaan, ik heb een vriend."

Laurence ontwikkelt zich als succesvol liedjesschrijver

Na The Voice neemt hij zijn debuutsingle Broken Promises op, die hij schreef met coach DeLange en gitarist JB Meijers. Naar aanleiding hiervan start Laurence een soloproject en tekent hij in 2015 als songwriter bij Sony ATV.

In Stockholm en Londen ontwikkelt de zanger zich verder als liedjesschrijver. Hij schrijft onder meer mee aan een nummer van de K-pop-band TVXQ. Het album waarop dit liedje staat kwam op een nummer 1-positie binnen in elf landen, en behaalde de top tien in de Billboard Worldwide Album Charts.

De muziek die Laurence nu maakt wordt omschreven als een combinatie van "nostalgische popsongs met zowel orkestrale als elektronische invloeden". De zanger werkt als zangleraar in Tilburg en Amsterdam en maakt nu zijn debuutalbum.

Maandag werd bekend dat Laurence Nederland vertegenwoordigt op het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv. Met welk liedje hij te horen is in de halve finale van 14 en 16 mei, wordt bekendgemaakt op donderdag 7 maart. "Duncan zal zich tot die tijd in alle rust volledig focussen en voorbereiden op zijn inzending", meldt de AVROTROS maandag.

DeLange noemt Songfestivalinzending 'authentiek'

De selectiecommissie werd door DeLange gewezen op Laurence. "Duncan is heel bijzonder", vindt de zangeres. "Wat hij schrijft is heel erg internationaal. Het is authentiek. Het raakt in alles, vind ik. Verder heeft hij ook de persoonlijkheid die bij zo’n groot avontuur hoort. Zijn prioriteiten liggen altijd bij de muziek."

"De afgelopen jaren deden voor Nederland A-artiesten mee met grote naamsbekendheid", vertelt de zanger over zijn deelname aan het internationale liedjesfestival.

"Voor mij geldt dat laatste niet, maar dat is juist ook mooi: er zijn heel veel jonge muzikale talenten in Nederland. Mijn deelname bewijst dat je zomaar de kans kunt krijgen om op zo’n groot platform te laten zien wat je waard bent. Ik ben heel trots dat ik Nederland ga vertegenwoordigen en ik ga alles geven."