Singer-songwriter Duncan Laurence vertegenwoordigt Nederland in mei tijdens het Eurovisie Songfestival.

De 24-jarige Laurence studeerde vorig jaar af aan de Rockacademie in Tilburg. Tijdens zijn studie deed hij onder meer ervaring op in Londen en Stockholm.

"De afgelopen jaren deden voor Nederland A-artiesten mee met grote naamsbekendheid", reageert de zanger. "Voor mij geldt dat laatste niet, maar dat is juist ook mooi: er zijn heel veel jonge muzikale talenten in Nederland. Mijn deelname bewijst dat je zomaar de kans kunt krijgen om op zo’n groot platform te laten zien wat je waard bent. Ik ben heel trots dat ik Nederland ga vertegenwoordigen en ik ga alles geven."

De selectiecommissie werd door Ilse DeLange gewezen op Laurence, die in 2014 meedeed aan The Voice of Holland. DeLange was in het programma zijn coach. "Duncan is heel bijzonder", vindt de zangeres. "Wat hij schrijft is heel erg internationaal. Het is authentiek. Het raakt in alles vind ik. Verder heeft hij ook de persoonlijkheid die bij zo’n groot avontuur hoort. Zijn prioriteiten liggen altijd bij de muziek."

Eric van Stade, algemeen directeur van AVROTROS en lid van de selectiecommissie, werd naar eigen zeggen van zijn stoel geblazen door het nummer dat Laurence voor ze zong. "Het is zo krachtig dat we unaniem hebben besloten dat Duncan onze man is."

'Het wordt heel goed en is behoorlijk onverwacht'

Commentator Cornald Maas liet zondag al doorschemeren dat degene die Nederland vertegenwoordigt in Tel Aviv een vrij onbekende artiest is. "Het wordt heel erg goed en is behoorlijk onverwacht", vertelde hij aan Shownieuws.

Vorig jaar deed Waylon namens Nederland mee aan het Eurovisie Songfestival. In 2014 vormde hij met Ilse DeLange The Common Linnets en werd toen tweede. Dat succes wist de zanger vorig jaar niet te herhalen. Waylon eindigde met Outlaw In 'Em op de achttiende plek.

Het Eurovisie Songfestival vindt traditiegetrouw plaats in mei. De halve finales van de 64e editie vinden plaats op dinsdag 14 en donderdag 16 mei. De grote finale is op 18 mei. Dan wordt duidelijk wie de Israëlische Netta opvolgt als winnaar.

Verdere details rondom de Nederlandse inzending worden op donderdag 7 maart bekendgemaakt.