De Nederlandse inzending voor het Songfestival is gekozen en is een artiest die niemand zal verwachten. Dat zegt Cornald Maas, die onder andere adviseur en commentator bij het Songfestival is.

"Het wordt heel erg goed en is behoorlijk onverwacht", zegt Maas in een interview met Shownieuws.

De Songfestival-commentator zegt razend enthousiast te zijn over de Nederlandse inzending. "Ik denk dat het kans maakt om heel hoog te eindigen", aldus Maas.

Het is nog niet bekend wanneer de artiest en het lied officieel bekend worden gemaakt.

Vorig jaar stuurde Nederland Waylon naar het Eurovisie Songfestival. In 2014 vormde hij met Ilse DeLange The Common Linnets en werd toen tweede. Dat succes wist de zanger vorig jaar niet te herhalen. Waylon eindigde met Outlaw In 'Em op de achttiende plek.

Het Eurovisie Songfestival vindt traditiegetrouw plaats in mei. De halve finales van de 64e editie vinden plaats op dinsdag 14 en donderdag 16 mei. De grote finale is op 18 mei, dan wordt duidelijk wie de Israëlische Netta opvolgt als winnaar.