Het comité dat de Nederlandse afvaardiging voor het Eurovisie Songfestival aanwijst heeft nog geen kandidaat gekozen, zo laat comitélid Jan Smit aan NU.nl weten.

"Ik kan uit de grond van mijn hart zeggen dat we nog niemand gevonden hebben", zegt de zanger, die deze week zijn nieuwe single Betere Tijden uitbracht.

Het festival vindt weliswaar over vier maanden in Tel Aviv plaats, maar volgens Smit voelt het comité nog geen druk. "Je hoeft pas in maart bekend te maken wie er gaat zingen. We hebben verschillende nummers beluisterd, krijgen nog steeds nummers binnen en er worden ook nog steeds mensen aangeboden."

Wie de gegadigde ook zal worden, het selectietijdstip is later dan bij de voorafgaande edities. Zo werd de deelname van Waylon (2017) in november bekendgemaakt en die van OG3NE (2016) al in oktober.

"De media forceren enigszins dat wij namen gaan noemen. Daar word je, en dan spreek ik namens mezelf, soms wel een beetje moe van. We kunnen wel zeggen dat we met tien mensen gebeld hebben of dat er gesprekken worden gevoerd, maar daar heb je niks aan. Op het moment dat het concreet wordt, treden wij heus wel naar buiten."

'Kandidaat hoeft geen heel bekende Nederlander te zijn'

De keuze voor het nummer is voor 50 procent rond, laat Smit weten. "We hebben niks definitief besloten. Er zijn verschillende schrijvers. Hier heb je misschien niks aan, maar ik ga geen lulverhaal ophangen."

"Als je het liedje hebt, moet je iemand erbij zoeken. Dat hoeft geen heel bekende Nederlander te zijn. Wij hebben daar in het verleden wel bewust voor gekozen. Het mooiste zou eigenlijk zijn dat elke Nederlander mee mag doen. In feite gaat het om wat je aflevert en hoe het wordt gebracht. Wie dat doet, moet niet zo veel uitmaken."

Davina Michelle bedankte voor deelname

Davina Michelle werd vaak genoemd als mogelijke deelnemer, maar zij zal Nederland in ieder geval niet in Tel Aviv gaan vertegenwoordigen. De 23-jarige zangeres is weliswaar gevraagd door het comité, maar laat aan NU.nl weten dat ze het nog te vroeg vindt om aan het evenement deel te nemen.

"Ik wil eerst ontdekken wie ik zelf ben en welke muziek ik wil maken. Daarna zal ik kijken of het Songfestival daarbij past. Voor deze editie had ik wel mijn eigen nummer mogen kiezen."

Davina Michelle brak dit jaar door, onder meer doordat haar cover van Pinks What About Us viral ging en ze met de cover van Glen Faria's Duurt Te Lang al meer dan tien weken op nummer één in de Top 40 staat.

Het is niet uitgesloten dat ze volgend jaar wel zal meedoen. "Ik heb voor dit jaar bedankt. Ze reageerden daar heel open op: 'Prima, tot volgend jaar.'"