Eurovisie Songfestival 2019 in Israëlische stad Tel Aviv

De eerste halve finale in Tel Aviv is op 14 mei, twee dagen later volgt de tweede halve finale. De winnaar wordt bekendgemaakt op 18 mei, wanneer de finale plaatsvindt.

Het Eurovisie Songfestival vindt in principe ieder jaar plaats in het land dat de wedstrijd het jaar ervoor gewonnen heeft. Afgelopen jaar was de wedstrijd daarom in Lissabon; Salvador Sobral sleepte de winst in 2017 binnen.

Het is nog niet bekend wie namens Nederland naar de editie van 2019 gaat. Nederland zal eerst aan een van de halve finales mee moeten doen en zich daarin voor de finale moeten plaatsen. Zes landen gaan ieder jaar automatisch door naar de finale: de winnaar van het jaar ervoor, Frankrijk, Spanje, Groot-Brittannië, Italië en Duitsland.

De laatste keer dat het Eurovisie Songfestival in Nederland werd georganiseerd, was in 1980, toen winnaar Israël van de organisatie moest afzien omdat het evenement op dezelfde dag als een nationale rouwdag plaatsvond. Afgelopen jaar deed Waylon mee namens Nederland. Met Outlaw in 'Em bereikte hij de achttiende plaats.

