Universal Music: Winnend Eurovisie Songfestival-nummer is plagiaat

De overeenkomsten zouden in het ritme en niet in de melodie of de tekst van de twee nummers zitten.

De manager van de Israëlische Netta zegt tegen Haaretz dat er nog geen juridische claim is neergelegd, maar dat er wel een brief over de kwestie binnengekomen is. Songwriter Doron Medalie wilde tegenover de krant niet reageren vanwege de juridische aard van de zaak.

Als het echt om plagiaat gaat, zou Netta in theorie nog gediskwalificeerd kunnen worden. Inzendingen op het Eurovisie Songfestival moeten altijd originele nummers zijn. De organisator van het Eurovisie Songfestival, de EBU, heeft nog niet gereageerd.

Het Eurovisie Songfestival wordt elk jaar gehouden in het land dat het jaar ervoor gewonnen heeft. Komend jaar zou dat dus Israël zijn. Als Netta gediskwalificeerd wordt, wordt de wedstrijd mogelijk in Cyprus gehouden; Eleni Foureira werd tweede met Fuego.

Nederland stuurde Waylon naar het Songfestival dat in mei plaatsvond in Lissabon. De zanger werd achttiende met Outlaw in 'em.