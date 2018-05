Wonder Woman-actrice Gal Gadot kan Songfestival niet presenteren

Vanwege haar drukke agenda heeft ze het aanbod afgeslagen, zegt een woordvoerster van de Israëlische tv-zender Kan, melden meerdere Israelische media.

Israël won deze maand voor het eerst in twintig jaar het Eurovisie Songfestival. "Volgend jaar in Jeruzalem", riep winnares Netta Barzilai meteen naar het publiek. Ook premier Benjamin Netanyahu en andere Israëlische politici noemden de stad al als gastheer van de editie van volgend jaar.

Gadot werd het afgelopen jaren beroemd als superheldin in de Hollywood-kaskraker Wonder Woman. Voor de finale van het Eurovisie Songfestival had zij haar fans opgeroepen op Netta te stemmen. "Yes she can", schreeft Gadot op Instagram aan haar twintig miljoen volgers.

De definitieve locatie van het Eurovisie Songfestival wordt volgens Israëlische media niet vóór september aangekondigd. In 1999 organiseerde Israël voor het laatst het songfestival, óók in Jeruzalem.