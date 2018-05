Man die Songfestivaloptreden verstoorde op borgtocht vrij

Volgens de EBU is de man "direct na het incident ondervraagd door de politie". Vervolgens is hij in voorlopige hechtenis gehouden tot maandag, toen hij voor de rechtbank in Lissabon verscheen.

In afwachting van het lopende politieonderzoek is de activist op borgtocht vrijgelaten.

Niet alleen de politie neemt het incident onder de loep, ook de EBU zelf is een onderzoek gestart. "We nemen de veiligheid zeer serieus en gaan na wat er is gebeurd."

Zeven seconden

Zondag werd al duidelijk dat de activist het podium kon bereiken via een camerastellage. Zodra hij bij de brug kwam, had de beveiliging hem in het vizier. Met beveiligers in zijn kielzog stormde de man het podium op en graaide hij de microfoon uit SuRie's handen. Volgens de EBU werd de activist na zeven seconden van het podium gehaald.

De organisatie van het Songfestival gaf de Britse zangeres de kans haar nummer Storm nogmaals ten gehore te brengen in de finale. Dat wilde SuRie niet, ze was "bijzonder trots" op het optreden dat ze had neergezet. Het Verenigd Koninkrijk eindigde als 24e van de 26 finalisten.