Waylon noemt racisme reden voor boycot media tijdens Songfestival

"Er werden dingen gezegd naar aanleiding van de eerste repetitie die met racisme te maken hadden en dat heeft mij enorm geraakt", aldus de zanger.

Waylon doelde op de kritiek die zijn vier zwarte krumpdansers kregen. "Ik las in De Telegraaf, en dan verschuilen ze zich achter reacties van anderen, dat het leek alsof ik een landsheer was die zich liet aanbidden door vier slaven. En nog meer van dat soort dingen. Ook dingen die nog minder genuanceerd waren, laten we het maar hardop zeggen: wat doen die apen rondom hem."

Dergelijke opmerkingen raakten niet alleen Waylon, maar ook zijn dansers. "Die jongens waren als de dood dat ze naar huis moesten, dat het klaar was. Je zaait onrust binnen een team, dat kan je als media doen, de temperatuur bepalen in een land." Uiteindelijk heeft de hele affaire Waylon en zijn team "veel sterker gemaakt". "Juist ook omdat we zijn blijven geloven in wat we doen."

Straatschoffie

De zanger maakte zich aan tafel bij Humberto Tan opnieuw kwaad om de door hem gehate stukken. "Ik heb geprobeerd iets neer te zetten wat zo enorm zou kunnen verbinden. Het is zo jammer dat gelijk die verbintenis kapot wordt gemaakt. Ik begrijp het gewoon niet."

Dat hij met Outlaw In 'Em niet verder kwam dan een achttiende plek vindt Waylon "zeer zeker" geen mislukking. "Het is heel simpel. Als je een grote mond hebt, en ik ben een straatschoffie met een Ciske de Rat in me, dan lukt het heel vaak. En heel af en toe lukt het ook niet. Dit keer is het niet gelukt, prima toch."

