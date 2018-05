Waylon weer terug in Nederland na finale Eurovisie Songfestival

Netta heeft namens Israël het Eurovisie Songfestival gewonnen. © AFP

Netta kreeg met het lied 'Toy' 529 punten. © AFP

Melovín opende namens Oekraïne de avond met het nummer 'Under the ladder'. © AFP

Namens Spanje zong het stel Alfred & Amaia het lied 'Tu canción'. © AFP

Slovenië deed mee met het lied 'Hvala, ne!', gezongen door Lea Sirk. © AFP

Leva Zasimauskaitė uit Litouwen zong 'When we're old'. © AFP

Voor Oostenrijk deed Cesár Sampson mee met het lied 'Nobody but you'. Hij kreeg de meeste punten van de vakjury, maar eindigde uiteindelijk op de derde plaats. © AFP

Estland kwam met opera gezongen door Elina Netsjajeva. © AFP

Alexander Rybak deed voor de tweede keer mee met het lied 'That's how you write a song'. In 2009 was hij nog de winnaar van het festival. Deze keer werd hij vijftiende. © AFP

Cláudia Pascoal zong namens gastland Portugal het kleine liedje 'O jardim'. Ze eindigde op de laatste plaats. © AFP

SuRie die voor Groot-Brittannië het lied 'Storm' zong, werd tijdens haar optreden verstoord. Een man pakte haar microfoon af. © AFP

Servië deed mee met het lied Nova deca, gezongen door Sanja Ilić & Balkanika. © AFP

Michael Schulte werd vierde voor Duitsland, met het lied 'You Let Me Walk Alone'. © AFP

Voor Albanië kwam Eugent Bushpepa uit met het nummer 'Mall'. © AFP

Madame Monsieur eindigde voor Frankrijk met het liedje 'Mercy' op de dertiende plek. © AFP

Mikolas Josef behaalde voor Tsjechië het beste resultaat ooit. Met het lied 'Lie to me' werd hij zesde. © AFP

Rasmussen uit Denemarken deed mee met nummer 'Higher Ground'. © AFP

Jessica Mauboy kwam voor AustraliË met het lied 'We got love' op plek twintig. © AFP

Met het nummer 'Monsters' deed Saara Aalto mee namens Finland. © AFP

Voor Bulgarije deed de groep Equinox mee met het nummer 'Bones'. © AFP

Moldavië deed met het nummer 'My lucky day' mee, gezongen door DoReDoS. © AFP

Voor Zweden deed Benjamin Ingrosso mee mee het lied 'Dance you off'. Hij werd zevende. © AFP

Hongarije stuurde metalband AWS naar het Songfestival. Zij zongen in de eigen taal het nummer 'Viszlát nyár'. © AFP

Winnares Netta uit Israël zong haar lied 'Toy' als tweeëntwintigste. © AFP

Waylon behaalde met 'Outlaw in 'Em' in totaal 121 punten. © AFP

Ryan O'Shaughnessy uit Ierland eindigde met het lied 'Together' op de zestiende plaats. © AFP

Cyprus werd tweede op het Eurovisie Songfestival met het lied 'Fuego', gezongen door Eleni Foureira. © AFP