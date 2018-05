Jan Smit denkt dat Cyprus Eurovisie Songfestival wint

Ook bij de bookmakers scoort Eleni Foureira momenteel hoge ogen met haar nummer Fuego. "Het totaalpakket van Cyprus is natuurlijk dat Eleni er heel goed uitziet en dat ze met haar dansers heel swingend voor de dag komt'', aldus Smit, die dit jaar voor de achtste keer commentaar levert bij het Songfestival.

"Het is een catchy nummer, het blijft lekker hangen en zij heeft natuurlijk wel een uitstraling die heel Europa zal doen smelten.''

Waylon

De kansen voor Waylon schat Smit niet al te hoog in. De zanger hoopt op een plek in de top twintig. "Het is alles of niets en het is niet een nummer waar heel Europa warm voor loopt."

"De vakjury's in met name Noord-Europa hebben dezelfde muziekcultuur als wij. Die zullen eerder op Waylon stemmen. Maar goed, dat werkt andersom ook. Ik denk dat wij Nederlanders de nummers van Albanië en Servië minder aantrekkelijk vinden dan de nummers van de Zweden en de Noren", zegt Smit.

De zanger denkt dat Duitsland vanavond het publiek nog zal verrassen. In You let me walk alone zingt Michael Schulte over zijn overleden vader. "Dat is toch wel een outsider die heel langzaam, en op het juist moment, piekt."