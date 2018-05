Israël wint Eurovisie Songfestival, Nederland eindigt als achttiende

Israël won het liedjesfestijn met 529 punten. Cyprus werd tweede met 436 punten en Oostenrijk eindigde als derde (342 punten). Oostenrijk kreeg van de vakjury nog de meeste punten, maar zag bij de televotes Israël uiteindelijk voorbijstreven.

"Ik ben zo gelukkig", zei Netta nadat ze de prijs had gewonnen. Het nummer Toy gaat over de #metoo-beweging. "Bedankt dat jullie ervoor hebben gekozen om acceptatie en diversiteit te vieren. Ik hou van mijn land. Volgend jaar in Jeruzalem."

Waylon zei van te voren te hopen op een plek in de top 5. "We gaan altijd voor één, maar in ieder geval voor een plek in de top vijf", aldus de zanger zaterdagmiddag vlak voor de repetities bij zijn hotel in Lissabon.

Nederland behaalde zaterdag bij het Songfestival de laagste plek in zes jaar tijd. Alleen Trijntje Oosterhuis deed het in 2015 slechter: zij wist toen niet de finale te bereiken.

Omdat Salvador Sobral won in 2017 namens portugal met het lied Amar pelos dois, Werd het Eurovisie Songfestival dit jaar in Lissabon gehouden.

Televoting

Net als in 2016 en 2017 werden de punten dit jaar verdeeld in een deel van de vakjury en een deel van kijkers thuis. Via bellen en sms'en konden punten worden uitgedeeld door fans. Zoals altijd mocht er niet gestemd worden op de inzending uit eigen land.

In totaal deden 43 landen mee aan het Eurovisie Songfestival. 26 daarvan stonden zaterdag in de finale. De bookmakers voorspelden van te voren een 21e plek voor Waylon. Israël en Cyprus waren favoriet voor de winst.