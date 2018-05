Israël wint Eurovisie Songfestival, Nederland eindigt als achttiende

Israël won het liedjesfestijn met 529 punten. Cyprus werd tweede met 436 punten en Oostenrijk eindigde als derde (342 punten). Oostenrijk kreeg van de vakjury nog de meeste punten, maar zag Israël bij de televotes uiteindelijk voorbijstreven.

"Ik ben zo gelukkig", zei Netta nadat ze de prijs had gewonnen. Het nummer Toy gaat over de #metoo-beweging. "Bedankt dat jullie ervoor hebben gekozen om acceptatie en diversiteit te vieren. Ik hou van mijn land."

De zangeres vertelde na afloop dat ze het vergelijken van muziekgenres en artiesten iets geks vind. "Ik geloof dat authenticiteit altijd bovenkomt", aldus Netta. De zangeres vertelde alleen tegen zichzelf te strijden. "Ik was nerveus over mijn optreden, niet over dat van de anderen."

Het is de vierde keer dat Israël het Eurovisie Songfestival wint. De laatste keer was in 1998 toen Dana International won met het lied Diva. Eerder wonnen de Israëlische artiesten Gali Atari & Milk and Honey met Hallelujah (1979) en Izhar Cohen & The Alphabeta met A-ba-ni-bi (1978).

Waylon

Waylon zei na de finale tegen de Nederlandse pers zelf te hebben verwacht dat een top tien-plek er echt wel in zat. "Maar de puntentelling (van de televoting, red.) ging even gek. Iedereen zei ook: 'Wat gebeurt hier?' Het rechterrijtje ging bijna helemaal links", zegt Waylon, waarmee hij doelt op het feit dat landen die in eerste instantie weinig punten hadden gekregen, alsnog flink omhoog schoven op de ranglijst.

"Mijn gevoel is dat ik ontzettend trots ben op wat we gedaan hebben en dat we allemaal iets hebben mogen doen waar we ontzettend in geloven en dat is het belangrijkste", aldus Waylon.

Nederland behaalde zaterdag bij het Songfestival de laagste plek in zes jaar tijd. Alleen Trijntje Oosterhuis deed het in 2015 slechter; zij wist de finale toen niet te bereiken.

Televoting

Omdat Salvador Sobral in 2017 namens Portugal won met het lied Amar pelos dois, werd het Eurovisie Songfestival dit jaar in Lissabon gehouden.

Net als in 2016 en 2017 werden de punten dit jaar verdeeld: een deel kwam van de vakjury en het andere deel van kijkers thuis. Via bellen en sms'en konden punten worden uitgedeeld door fans. Zoals altijd mocht er niet gestemd worden op de inzending uit eigen land.

In totaal deden 43 landen mee aan het Eurovisie Songfestival. 26 daarvan stonden zaterdag in de finale. De bookmakers voorspelden van tevoren een 21e plek voor Waylon. Israël en Cyprus waren favoriet voor de winst.

Halve finale

Tijdens de halve finale van afgelopen donderdag is Waylon als zevende geëindigd. Dat heeft de European Broadcasting Union (EBU) bekendgemaakt na de finale van zaterdagavond. Waylon kreeg in de tweede halve finale 174 punten. Noorwegen won met That's how you write a song de tweede halve finale.

Naast de finale van het Eurovisie Songfestival, wist Netta dinsdag ook de eerste halve finale winnen. De Belgische inzending Sennek wist zich niet te kwalificeren voor de finale. Zij eindigde op de twaalfde plek.

Top 10 Songfestival 1. Israël (529 punten)

2. Cyprus (436 punten)

3. Oostenrijk (342 punten)

4. Duitsland (340 punten)

5. Italië (308 punten)

6. Tsjechië (281 punten)

7. Zweden (274 punten)

8. Estland (245 punten)

9. Denemarken (226 punten)

10. Moldavië (209 punten)

18. Nederland (121 punten)