Waylon hoopt op top 5 tijdens finale Songfestival

"We gaan altijd voor één, maar in ieder geval voor een plek in de top vijf", aldus de zanger vlak voor de repetities bij zijn hotel in Lissabon.

"Ik ben heel rustig, ik voel me heel relaxed en vanavond is een beetje overgeleverd aan de goden. En het enige wat wij kunnen doen, is gewoon iets heel verschrikkelijks goeds neerzetten. En dat gaan we doen. Iedereen is uitgeslapen."

Waylon is blij dat hij in de tweede helft van de finale zit, waar in totaal 26 landen hun nummer zullen laten horen. "Ik vind het leuk om na een van de favorieten te komen (Israël, red.) en eigenlijk tussen twee favorieten in te zitten (Cyprus volgt na de zanger, red.), zodat je thuis toch een beetje een afweging kunt maken wat je nou eigenlijk echt goed vindt."

Vakjury

De zanger heeft vrijdagavond al een optreden gedaan voor de vakjury, waarvan het oordeel voor 50 procent meetelt voor de eindscore. "Gisteravond ging goed, het was een fijn optreden voor de jury. Maar we hebben zo veel repetities, je wordt er helemaal moe van."

Vanaf 21.00 uur is de finale van het Eurovisie Songfestival te zien. De punten namens Nederland worden dit jaar uitgedeeld door OG3NE, die in 2017 namens Nederland op het Songfestival stond.

