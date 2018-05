Waylon als 23e in finale: 'Hoe later, hoe beter'

"Hoe later, hoe beter", aldus Maas in gesprek met NU.nl. Samen met Jan Smit voorziet hij het Nederlandse publiek van commentaar tijdens de halve finales en de finale van het liedjesfestijn dat dit jaar in Lissabon plaatsvindt.

In 2014 stond Waylon ook als een van de laatsten op het podium: samen met Ilse DeLange vormde hij The Common Linnets en mochten ze als 24e optreden. Maas: "Maar als je echt hoog wil eindigen, maakt een startpositie niet uit. De winnaars van de voorgaande jaren hebben gek genoeg allemaal in het eerste deel van de finale gestaan."

Waylon staat in de tweede helft van de finale naast publieksfavorieten als Cyprus, Zweden en Israël. Volgens Maas kan dat geen kwaad. "Waylon heeft zo'n ander nummer dan de rest, dat het toch wel opvalt. Of er is een publiek voor of juist niet, maar het is niet een nummer dat gemiddeld is. Net als Waylon zelf niet gemiddeld is."

Kansen

De Songfestivalkenner hoopt op winst voor Waylon, maar twijfelt over de kansen. "Het is echt moeilijk te zeggen. Ik zal blij zijn als Waylon de top tien haalt. Dan zijn we net iets hoger geëindigd dan OG3NE en Douwe Bob (die elfde werden, red.)."

"Het is een lastige competitie, onvoorspelbaar vind ik ook wel. Cyprus heeft een heel goede plek gekregen in de finale, als een-na-laatste, en is al favoriet, dus dat versterkt het alleen nog maar. En verder denk ik ook dat sommige nummers nog een beetje onderschat worden, dat die nog echt momentum kunnen krijgen."

Zo rekent Maas op een goede finale voor Duitsland. Zanger Michael Schulte mag met zijn nummer You let me walk alone als elfde het podium op. Het publiek heeft nog niets gezien van het optreden; Duitsland is automatisch geplaatst en dus is dit het eerste optreden voor televisie. "Dat liedje is opgedragen aan zijn vader en is in de visuals ook weer heel goed verwoord. Het is een liedje met een thema dat heel veel mensen begrijpen."

Bookmakers

Eigenlijk hoopt de Songfestivalcommentator dat de bookmakers, die winst voor Cyprus voorspellen, ongelijk krijgen.

"Dat er iets anders gebeurt morgen. Want als Cyprus wint, is dat prima, maar daarmee ga je ook wel terug naar hoe het Songfestival eigenlijk was. Want in 2005 hebben we al My number one (Helena Paparizou, red.) gezien, wat een beetje uit de zelfde vijver vist. Dus ik zou liever hebben, na de winst van Portugal (in 2017 met Salvador Sobral en Amar pelos dois), dat nu weer een echte muzikale song wint. En dan zit je al snel bij Waylon, Duitsland of Ierland."