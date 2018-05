Nederland in polonaise tijdens Songfestival: van Eurovisiesteeg tot sauna

Café Kalff - Utrecht

Tijdens het Eurovisie Songfestival wordt de steeg naast deze kroeg omgedoopt tot de 'Café Kalff Eurovisie Songfestival Steeg.' Met een groot beeldscherm en een buitenbar is dit het grootste buitenevenement van Nederland waar Waylon wordt aangemoedigd. Wees vooral op tijd, want jaarlijks reizen mensen uit het hele land af naar de steeg vanwege de unieke sfeer.

Waar? Oude Gracht 47, Utrecht

Groot scherm? Ja (en extra beeldschermen)

Hapjes? Nee

House of Watt - Amsterdam

Omdat de finale van het Eurovisie Songfestival dit jaar samenvalt met de bingoavond 24H Oost kwam House of Watt met de enige juiste oplossing: ''een knotsgekke Songfestival Bingo!'' De toegang is geheel gratis en bingokaarten zijn aan de bar verkrijgbaar voor 5 euro per ronde. Vanaf 19.00 uur rollen de ballen.

Waar? James Wattstraat 73, Amsterdam

Groot scherm? Ja

Hapjes? Ja

Brug34 - Amsterdam

Bij dit café zijn ze heel erg benieuwd wie dit jaar het Songfestival wint. Maar minstens even belangrijk is de vraag welke analist het Brug34 Songfestivalpakket ter waarde van 75 euro mee naar huis neemt. Degene die het beste voorspelt, wint. En kun je geen genoeg krijgen van Outlaw In 'Em en de andere Eurovisiekrakers? Het feest gaat in Brug34 nog even door tijdens een heuse afterparty.

Waar? Utrechtsestraat 19, Amsterdam

Groot scherm? Ja

Hapjes? Nee

Sauna Steamworks - Arnhem

Even tot rust komen in de sauna krijgt zaterdagavond een hele nieuwe betekenis bij Sauna Steamworks in Arnhem. Ter ere van het Eurovisie Songfestival gaan de boxen namelijk aan en wordt de zitkamer omgetoverd tot een ''knusse en intieme ruimte waar je alle ontwikkelingen in Lissabon live kunt volgen''. Wie om 20.30 uur de voorbeschouwing meekijkt, krijgt een gratis drankje.

Waar? Roermondsplein 32, Arnhem

Groot scherm? Ja

Hapjes? Ja (een heel buffet)

Café/Restaurant De Boulevard - Ossendrecht

Café Boulevard weet het zeker: het Eurovisie Songfestival moet je niet alleen kijken. Iedereen is daarom uitgenodigd om het spektakel op groot scherm te kijken in Ossendrecht. Antwerpse grappenmaker Vinyl Dessertstorm verzorgt de presentatie, omdat ze er ''iedere keer weer een feestje van weet te maken.’'' Als klap op de vuurpijl wordt er een Songfestivalquiz georganiseerd waar leuke prijzen mee zijn te winnen.

Waar? Koningin Wilhelminastraat 1, Ossendrecht

Groot scherm? Ja

Hapjes? Ja (schalen vol)

Exit Café - Amsterdam

''Voor veel homo's is het de spannendste periode van het jaar (je halfjaarlijkse bezoek aan de GGD natuurlijk niet meegeteld): het Eurovisie Songfestival!'' De aankondiging van dit gaycafé zegt meer dan duizend woorden: het wordt een groot feest.

Waar? Reguliersdwarsstraat 42, Amsterdam

Groot scherm? Ja

Hapjes? Nee

Bar de Regenboog - Eindhoven

Bij Bar de Regenboog laten ze graag zien dat het in Eindhoven nog net even gekker kan dan in de rest van het land tijdens het Eurovisie Songfestival. Namelijk: ''afgeladen vol, met onze vlaggetjes en puntenlijst in de hand Waylon aanmoedigen.'' De Regenboog zal met alle extra decoratie nog kleurrijker zijn dan normaal.

Waar? Stratumseind 99, Eindhoven

Groot scherm? Ja (twee)

Hapjes? Ja

Café Rosé - Maastricht

Dit café heeft lak aan het commentaar van Cornald Maas en Jan Smit. De bij eigen publiek reeds bekende artiest D.licious is aanwezig om de acts van kritieken te voorzien.

Waar? Bogaardenstraat 43, Maastricht

Groot scherm? Ja

Hapjes? Ja (bitterballen)