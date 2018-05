Waylon 'onwijs blij' met finaleplaats Eurovisie Songfestival

"Het was even spannend, maar we zijn onwijs blij", vertelt hij donderdag tijdens de persconferentie na de tweede halve finale. De 38-jarige zanger werd donderdagavond als allerlaatste finalist genoemd. "Alweer! Zo ging het in 2014 ook al."

Destijds stond Waylon met Ilse DeLange als The Common Linnets op het podium, nu doet hij het als soloartiest. De zanger benadrukt hoe belangrijk het voor hem is dat hij kan doen wat hij graag doet. En hij raadt anderen aan hetzelfde te doen.

"Je hebt het recht om het in elk geval één keer te proberen op de manier waarop jij het wilt. Blijf erachter staan, trek je niets aan van wat anderen vinden."

Incident

De zanger refereerde tijdens de persconferentie ook aan een incident met De Telegraaf en het AD. Hij geeft momenteel geen interviews meer aan journalisten van deze dagbladen.

Een journalist vroeg hem vrijdag hoe hij omgaat met de kritiek op eerdere repetities. "Je gaat hier met een team heen en het is belangrijk dat je een team blijft. We kunnen de dansers nog een keer uitleggen, maar dat hoeft niet. We zijn allemaal anders en iedereen doet wat waar hij of zij goed in is."

"Mensen zouden zich moeten schamen voor wat ze over de dansers en het optreden hebben geschreven", aldus de zanger, die zijn opmerking niet verder toelichtte. Eerder liet hij wel weten kwaad te zijn over opmerkingen dat de vier dansers "als slaven" aan zijn voeten zitten.

Waylon komt zaterdag in de tweede helft van de finale het podium op. In totaal staan 26 landen in de finale.