Waylon door naar finale Eurovisie Songfestival

Waylon komt zaterdag in de tweede helft van de finale het podium op. Bookmakers hadden al voorspeld dat Nederland de finale van de 63e editie van het Songfestival zou halen. De Outlaw in 'em-zanger stond donderdagochtend op de negende plaats in de voorspellingen over de tweede halve finale.

De finaleplaatsen werden deels bepaald aan de hand van stemmen vanuit huis en deels aan de hand van juryleden uit alle deelnemende landen. Andere landen die donderdag de finale wisten te behalen, zijn Noorwegen, Servië, Denemarken, Moldavië, Australië, Hongarije, Zweden, Slovenië en Oekraïne.

Dinsdagavond hebben tien landen, waaronder Israël, Cyprus en Oostenrijk zich al geplaatst voor de finale. De zogenoemde 'big five' (Duitsland, Italië, Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) zijn ieder jaar sowieso door vanwege de financiële bijdrage van deze landen. Ook Portugal is door, aangezien de Portugese zanger Salvador Sobral de wedstrijd in 2017 heeft gewonnen.

Douwe Bob

Nederland doet nu voor de derde keer op rij mee in de finale. O'G3NE en Douwe Bob bereikten de afgelopen twee jaar de eindstrijd en eindigden op de elfde plek. De laatste keer dat ons land de finale niet wist te behalen, was met de deelname van Trijntje Oosterhuis, die het nummer Walk along vertolkte.

In 2014 stond Waylon met The Common Linnets ook al de finale. Samen met Ilse DeLange behaalde hij toen de tweede plaats, de hoogste notering sinds jaren.

Zenuwen

"Het was even spannend, maar we zijn onwijs blij", was de eerste reactie van Waylon op een persconferentie op vrijdag. Hij werd donderdag als laatst opgenoemd als finalist. "Alweer! Zo ging het in 2014 ook al", refereerde hij aan zijn eerdere deelname met de Common Linnets.

Waylon benadrukte dat zijn solodeelname niet moet worden vergeleken met zijn duet met Ilse DeLange. "Je hebt het recht om het in elk geval één keer te proberen op de manier waarop jij het wilt. Blijf erachter staan, trek je niets aan van wat anderen vinden."

De zanger liet eerder aan NU.nl weten er alle vertrouwen in te hebben en geen last te hebben van zenuwen. De zanger had een duidelijk doel voor ogen: "Een finaleplek, sowieso. En we willen de beste zijn in onze halve finale natuurlijk."

Voorafgaand aan de halve finale van het Songfestival ontstond wat commotie rondom de zanger en de media. Waylon wilde niet langer met het AD en De Telegraaf spreken, omdat die titels naar zijn mening een "zure en negatieve" toon hanteren.

