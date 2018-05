Dit is de concurrentie van Waylon tijdens de tweede halve finale

Zestien finalisten zijn inmiddels bekend: de zogenoemde 'big five' - Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, Frankrijk en Spanje - betalen voor een gegarandeerde plaats op zaterdag. Ook de winnaar van vorig jaar, Portugal, staat automatisch in de finale.

Dinsdagavond hebben tien artiesten zich weten te plaatsen: Israël, Cyprus, Ierland, Oostenrijk, Estland, Tsjechië, Litouwen, Bulgarije, Finland en Albanië zijn zeker van een finaleplek.

Waylon staat donderdag als achtste op het podium. De volgorde is van tevoren bepaald middels een loting.

Noorwegen - Alexander Rybak, That's how you write a song

Roemenië - The Humans, Goodbye

Servië - Sanja Ilić & Balkanika, Nova Deca

​San Marino - Jessika en Jenifer Brening, Who we are

Denemarken - Rasmussen, Higher ground

​Rusland - Julia Samoylova, I won't break

Moldavië - DoReDoS, My lucky day

Nederland - Waylon, Outlaw in 'em

Australië - Jessica Mauboy, We got love

Georgië - Ethno-Jazz Band Iriao, For you

Polen - Gromee en Lukas Meijer, Light Me Up

​Malta - Christabelle, Taboo

Hongarije - AWS, Viszlát Nyár

Letland - Laura Rizzotto, Funny girl

Zweden - Benjamin Ingrosso, Dance you off

Montenegro - Vanja Radovanovic, Inje

Slovenië - Lea Sirk, Hvale, ne

Oekraïne - Melovin, Under the ladder