Deze artiesten staan zaterdag in ieder geval in de finale

Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, Spanje en Frankrijk plaatsen zich ieder jaar automatisch voor de finale, door de financiële steun die zij aan het liedjesfestijn bieden. Het winnende land van het jaar er voor, in dit geval Portugal, staat ook altijd automatisch in de finale.

Dinsdag hebben zich in de eerste halve finale tien landen geplaatst. Donderdag volgen er nog eens tien en moet Waylon zijn best gaan doen om een plek te bemachtigen. Zaterdag volgt de finale.

'Big 5' + winnaar vorig jaar

Duitsland - Michael Schulte, You let me walk alone

Frankrijk - Madame, Monsieur, Mercy

Groot Brittannië - SuRie, Storm

Italië - Ermal Meta e Fabrizio Moro, Non mi avete fatto niente

Spanje - Amaia y Alfred, Tu Canción

Portugal - Cláudia Pascoal, O Jardim

Eerste halve finale

Albanië - Eugent Bushpepa, Mall

​Bulgarije - EQUINOX, Bones

Cyprus - Eleni Foureira, Fuego

Estland - Elina Nechayeva, La Forza

Finland - Saara Alto, Monsters

​Ierland - Ryan O'Shaughnessy, Together

Israël - Netta, TOY

Litouwen - Ieva Zasimauskaitė, When we're old

​Oostenrijk - César Sampson, Nobody but you

Tsjechië - Mikolas Josef, Lie to me