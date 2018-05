Manager wil dat Nederlandse pers Waylon omarmt

"Iedereen mag van dit liedje vinden wat hij wil. Ik ga geen uitspraken doen over hoe de pers zich daarin zou moeten gedragen. Nee, dat ga ik trouwens wel doen. Als je kijkt hoe de buitenlandse pers met haar inzendingen omgaat, dan vind ik dat een prachtig voorbeeld. Een aantal journalisten gaat daar niet in mee, dat mag. Alleen wat hier gebeurt, is dat er stelselmatig een toon wordt gezet die negatief is", zegt Brinks in het NPO Radio 2-programma Aan de slag!

Waylon maakte maandag bekend tijdens het Songfestival niet langer met het AD en De Telegraaf te willen spreken, omdat die titels naar zijn mening een "zure en negatieve" toon hanteren.

Brinks maakt duidelijk dat hij en de volledige organisatie rondom Waylons inzending achter de beslissing van de zanger staan.

"Het lijkt er natuurlijk op alsof we hier te maken hebben met een klein drammend kind dat zijn zin niet krijgt, omdat er twee journalisten zijn die kritisch zouden zijn. Dat is onzin. Op het moment dat hij op een pleintje staat te zingen voor een paar voorbijgangers, wordt daar uitermate badinerend over gedaan. Dit wordt een heel eenzame aanval op de enkels van deze artiest."

Stiekeme opnames

Daniël Dekker, verbonden aan de AVROTROS, vindt dat iedere journalist in principe mag zeggen wat hij wil.

"Maar op het moment dat er stiekem opnames worden gemaakt, die zonder toestemming online worden gezet en op televisie worden vertoond, dan mag ik wel zeggen dat ik dat geen hoogstaande journalistiek vind. Dat zorgt voor een sfeer rond het festival die we met zijn allen niet moeten willen."

Waylon maakt donderdag zijn opwachting in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival.