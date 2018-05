Deze artiesten staan dinsdag in de eerste halve finale

Als we de bookmakers mogen geloven, maken Israël en Cyprus nu de meeste kans om de finale te bereiken. In totaal gaan tien van de deelnemers dinsdagavond door naar de finale op zaterdag.

Middels een loting is de volgorde bepaald waarop de artiesten optreden.

Azerbeidzjan - Aisel, X my heart

IJsland - Ari Ólafsson, Our choice

Albanië - Eugent Bushpepa, Mall

België - Sennek, A matter of time

Tsjechië - Mikolas Josef, Lie to me

Litouwen - Zasimauskaitė, When we're old

Israël - Netta, TOY

Belarus - Alekseev, Forever

Estland - Elina Nechayeva, La Forza

​Bulgarije - EQUINOX, Bones

Macedonië - Eye Cue, Lost and found

Kroatië - Franka, Crazy

Oostenrijk - César Sampson, Nobody but you

Griekenland - Yianni Terzi, Oniro mou

Finland - Saara Alto, Monsters

Armenië - Sevak Khanagyan, Qami

Zwitserland - ZiBBZ, Stones

​Ierland - Ryan O'Shaughnessy, Together

Cyprus - Eleni Foureira, Fuego