Waylon wil niet meer met 'zure' AD en De Telegraaf praten

"Waag het niet om kritiek te hebben op Waylon, want daar kan hij niet tegen. De populaire zanger heeft de grootste kranten van Nederland geboycot", schrijft De Telegraaf maandag op de website.

In gesprek met NU.nl vertelt de zanger inderdaad momenteel niet meer in gesprek te gaan met de verslaggevers die aanwezig zijn in Lissabon.

"Pers geboycot klinkt een beetje heftig en is ook niet aan de hand. Er is een aantal dingen voorgevallen met twee journalisten, van De Telegraaf en AD. Die zijn heel zuur", aldus de 38-jarige zanger.

Positieve sfeer

"Als pers, als journalist, kun je er dan voor zorgen dat de sfeer positief blijft. Maar het enige waar deze mensen op uit zijn, is zurigheid en narigheid. Een artiest belachelijk maken, klein maken. Daar pas ik voor, daar heb ik gewoon geen zin in."

Waylon noemt het een probleem van de journalisten in kwestie en niet iets waar hij zich verder druk om wil maken: "Dat zij een probleem met mij hebben, dat ik niet in hun straatje loop, dat is niet mijn probleem. Dat is hun probleem, dat is hun bekrompenheid. Ik heb gewoon geen zin om met dat soort zielige mensen te praten."

Leugenaar

Op Instagram licht Waylon zijn relatie met een AD-journalist verder toe. In een bericht zegt de zanger dat hij het voor zijn management opneemt, omdat die voor leugenaar zou zijn uitgemaakt. "Loyaliteit wordt nogal vaak onderschat", aldus de zanger.

NU.nl is in afwachting van een reactie van AD.