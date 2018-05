Waylon wil niet meer met 'zure' AD en Telegraaf praten

"Waag het niet om kritiek te hebben op Waylon, want daar kan hij niet tegen. De populaire zanger heeft de grootste kranten van Nederland geboycot", schrijft De Telegraaf maandag op de website.

In gesprek met NU.nl bevestigt de zanger momenteel niet meer in gesprek te gaan met de verslaggevers die aanwezig zijn in Lissabon.

"Pers geboycot klinkt een beetje heftig en daar is ook geen sprake van. Er is een aantal dingen voorgevallen met twee journalisten, van De Telegraaf en AD. Die zijn heel zuur", aldus de 38-jarige zanger.

Positieve sfeer

"Als pers, als journalist, kun je er dan voor zorgen dat de sfeer positief blijft. Maar het enige waar deze mensen op uit zijn, is zurigheid en narigheid. Een artiest belachelijk maken, klein maken. Daar pas ik voor, daar heb ik gewoon geen zin in."

Waylon noemt het een probleem van de journalisten in kwestie en niet iets waar hij zich verder druk om wil maken: "Dat zij een probleem met mij hebben, dat ik niet in hun straatje loop, dat is niet mijn probleem. Dat is hun probleem, dat is hun bekrompenheid. Ik heb gewoon geen zin om met dat soort zielige mensen te praten."

Leugenaar

Op Instagram licht Waylon zijn relatie met een AD-journalist verder toe. In een bericht zegt de zanger dat hij het voor zijn management opneemt, omdat die voor leugenaar zou zijn uitgemaakt. "Loyaliteit wordt nogal vaak onderschat", aldus de zanger.

Stefan Raatgever, de desbetreffende AD-journalist, laat op de website van de krant weten dat het conflict begon tijdens een meningsverschil in oktober vorig jaar en dat Waylon vindt dat de verslaggeving omtrent het Songfestival "te allen tijde positief" moet zijn.

De journalist zegt verder dat de AVROTROS hem niet verbiedt om in de buurt van de Nederlandse delegatie te komen, maar de omroep zegt wel dat dit onverstandig zou zijn. "Daar voldoe ik dan maar aan. Ik loop wel informatie mis. Maar ik kan ook met wat meer afstand over het Songfestival schrijven en beter om me heen kijken."

Story

Verder laat Waylon aan NU.nl weten dat hij ook een conflict met Story heeft: "Gisterochtend staat er een journalist van Story aan de deur, onaangekondigd, om te vragen wat mijn zoon er van vindt dat ik weer papa word. Dan ga je te ver. Dat is heel heftig. Dan ben je alle ethiek voorbij. Dan heb je niet begrepen waar je vak voor staat en ben je gewoon het laagste van het laagste. Ik heb niet de behoefte om met dat soort mensen te praten. Ik mag hopen dat dat begrepen wordt."

De zoon van Waylon was op dat moment niet thuis, maar de ex-vrouw van de zanger reageerde geschrokken: "Die heeft alle sociale media al verwijderd, omdat ze alleen maar lastiggevallen wordt door dat soort figuren. En vervolgens staan ze aan de deur. Dan ben je echt een schoft. Dan ga je over lijken."

Story-hoofdredacteur Guido den Aantrekker stelt dat er volgens hem geen sprake is van een conflict. "Daarvoor heb je minimaal twee betrokkenen nodig."

"Afgelopen weekend heeft Waylon mijn voicemail ingesproken en mij gesommeerd contact met zijn management op te nemen nadat een verslaggever van Story zijn ex-vrouw had benaderd", aldus Den Aantrekker. "Omdat wij in het kader van het Eurovisie Songfestival met een verhaal over Waylon bezig zijn, is dat regulier journalistiek veldwerk, dat past binnen de strekking van ons verhaal."

Den Aantrekker zegt voicemailberichten waarin artiesten op "een dergelijke hooghartige toon tekeergaan" altijd direct te verwijderen. Verder reageerde de ex-vrouw van Waylon volgens hem "bijzonder vriendelijk", in plaats van geschrokken.