Waylon voelt geen extra druk bij openingsceremonie Songfestival

Waylon liet op de blauwe loper weten dat hij geen extra druk voelt na zijn eerdere succesvolle deelname in 2014. Toen werd hij samen met Ilse DeLange als The Common Linnets tweede met Calm After The Storm.

"We doen gewoon ons ding, wat goed voelt. We hebben veel plezier en het is leuk om onze muziek naar het songfestival te brengen", zegt Waylon op de blauwe loper. Op de vraag of zijn nummer wel geschikt is voor het muziekfestijn zei hij: "Er is ruimte voor alle soorten muziek. Alles is mogelijk. Je kan doen wat je wil."

Het Eurovisie Songfestival vindt dit jaar plaats in de Portugese hoofdstad Lissabon. Dinsdag is de eerste halve finale. Waylon is donderdag met zijn nummer Outlaw in 'Em als achtste aan de beurt in de tweede halve finale. Als hij dan eindigt bij de eerste tien plaatst hij zich voor de finale van volgende week zaterdag.