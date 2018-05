'Meer interactie Waylon met dansers in nieuwe versie Songfestivaloptreden'

De act van Waylon is op subtiele wijze verfijnd ten opzichte van de eerste repetitie die dinsdag was, zegt regisseur Hans Pannecoucke op het liveblog van Eurovision.

"Waylon heeft nu meer interactie met zijn dansers", aldus Pannecoucke over de act met urban streetdancers, gespecialiseerd in krumping.

"Die dansstijl wordt de 'outlaw of dance' genoemd, het buitenbeentje van de dans", legde Waylon na de eerste repetitie uit.

Waylon is in de Altice Arena in de Portugese hoofdstad waar hij in een lege zaal een paar keer zijn nummer Outlaw in 'Em ten gehore brengt voor de Nederlandse delegatie, de cameraploeg en een team van de organisatie. Andere landen die zaterdag repeteren zijn Rusland, Moldavië, Australië, Georgië, Polen, Malta, Hongarije, Letland, Zweden, Montenegro, Slovenië en Oekraïne.

Gezakt

Na de eerste repetitie zakte de zanger in de bookmakerslijst van de veertiende naar de negentiende plaats. Inmiddels is dat de 23e plek. Het optreden van dinsdag zorgde voor veel negatieve berichten, vooral over de vier dansers die op het podium stonden.

Donderdag staat Waylon in de tweede halve finale van het Eurovisiesongfestival.