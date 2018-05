Waylon maakt zich niet druk om bookmakers na kritiek op repetitie

Het optreden van dinsdag zorgde voor veel negatieve berichten, vooral over de vier dansers die op het podium stonden. Waylon doet namens Nederland met het nummer Outlaw In 'Em mee aan het Eurovisiesongfestival in Lissabon en is bij de bookmakers gezakt van de veertiende naar de negentiende plaats.

"Het is mooi om twee werelden aan elkaar te verbinden. Deze jongens zijn urban street dancers en hun dansstijl is krumping. Dat is het buitenbeentje van de dans en wordt ook wel outlaw of dance genoemd", legt de zanger woensdag uit in de Coen en Sander Show op Radio 538.

Hij vindt dat mensen niet meteen moeten oordelen op basis van een paar seconden beeld. "Wat irritant is, is dat ze een mening hebben over wat ze totaal nog niet gezien hebben. En dat is heel makkelijk, dus dat moet je gewoon niet hebben. Wacht nou gewoon eens af."

Krumping

In de kritiek dat de dans er gek uit zou zien en niet zou passen bij het nummer, kan Waylon zich dan ook niet vinden. "Het wordt tijd om te kijken met je ogen en te luisteren met je oren en dat doen de meeste mensen niet. Probeer eens wat verder te kijken dan hetgeen je gewend bent."

Hij wil niet met zijn band op het podium staan omdat "iedereen dat doet". "En ik vind het respectloos tegenover mijn muzikanten om daar een gitaar om te hangen waar niet eens een plug in zit." Bij de optredens van het Eurovisiesongfestival mogen muzikanten niet live spelen.

"Ik heb geprobeerd er iets van te maken wat een serieuze act is en wat absoluut geen poppenkast of kermis is."