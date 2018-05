Waylon draagt outfit van Sunnery James bij Songfestivaloptreden

Op de foto is de zanger, van wie maandag bekend werd dat hij een kindje verwacht met zijn vriendin Bibi Breijman, te zien in een jas met luipaardprint, een donkere broek en cowboylaarzen.

De jas is gemaakt door ontwerper Tony Cohen en dj Sunnery James. Die laatste is erg trots dat Waylon in "zijn" kledingstuk op het podium van het Eurovisiesongfestival staat.

"Kijk hoe het eruitziet", aldus James in RTL Boulevard. De songfestivaloutfit van Waylon was dinsdag voor het eerst te zien tijdens de eerste repetitie in Lissabon. "Ik ben erg trots op het eindresultaat."

Waylon is volgens de dj "een tijger". "Ik vind hem erg stoer. Je hoef het niet met hem eens te zijn, hij staat voor zijn eigen mening. Ik vind het heel tof en ben superblij met deze samenwerking."

Halve finale

Waylon vertegenwoordigt ons land dit keer met het lied Outlaw In 'Em. De eerste halve finale is op dinsdag 8 mei en de tweede halve finale op donderdag 10 mei.

Als Waylon voldoende punten haalt, komt hij in de finale op zaterdag 12 mei.

Het is de tweede keer dat Waylon namens Nederland op het Songfestival staat. In 2014 eindigde hij samen met Ilse DeLange als The Common Linnets op de tweede plaats met Calm After The Storm.