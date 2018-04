Waylon als 'gunstige achtste' bij tweede halve finale Eurovisie Songfestival

Waylon vertegenwoordigt ons land dit keer met het liedje Outlaw In 'Em. De eerste halve finale is op dinsdag 8 mei en de tweede halve finale, waarin Nederland staat, is op donderdag 10 mei.

Als Waylon voldoende punten haalt, komt hij in de finale op zaterdag 12 mei.

Het is de tweede keer dat Waylon namens Nederland op het songfestival staat. In 2014 eindigde hij samen met Ilse DeLange als The Common Linnets op de tweede plaats met Calm After The Storm.

Gunstige loting

Songfestivalkenner Cornald Maas meent dat de volgorde gunstig kan uitpakken voor Waylon.

"Het is goed dat Waylon niet moet openen of aan het begin zit. Met zijn nummer schudt hij iedereen weer wakker." Waylon vertegenwoordigt ons land met een ruig rocknummer. ''Dat komt beter tot zijn recht na wat rustigere liedjes."