Waylon naar Songfestival met het nummer Outlaw in Em

Dat maakte de zanger vrijdagavond bekend in De Wereld Draait Door.

Waylon zong in het programma vijf dagen lang een potentiële inzending voor het Songfestival. Van tevoren was bekendgemaakt dat de zanger, in samenspraak met het Songfestivalteam van AVROTROS, uiteindelijk zelf een keuze uit de nummers zou maken.

De zanger liet alle vijf nummers horen aan het Songfestivalteam. "Natuurlijk heb ik geluisterd naar wat iedereen er over te zeggen had, maar uiteindelijk maak je toch je eigen keuze", vertelt hij.

"Over het nummer zegt Waylon: "Ik ben nooit bezig geweest met het analyseren van mijn eigen muziek, maar dit is wat er van nature uitkomt, dit is wie ik ben."

Volgens de zanger is het tijdens het Songfestival vooral belangrijk om op te vallen. "Wat je elk jaar ziet, is dat altijd datgene wat opvalt, in aanmerking komt. We kunnen eerste of laatste worden, maar ik heb in ieder geval mijn nek uitgestoken. Je moet met iets komen wat nog nooit is gedaan en dat is dit", aldus Waylon.

Songfestival

Het Songfestival vindt dit jaar plaats op 8, 10 en 12 mei in Lissabon in Portugal. Waylon maakt zijn opwachting in de tweede halve finale op donderdag 10 mei. Nederland neemt het daarin op tegen landen als Rusland, Servië, Denemarken, Australië, Oekraïne en Zweden.

Als de zanger zich weet te plaatsen, staat hij in de finale in ieder geval tegenover Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje, Frankrijk en de winnaar van vorig jaar, Portugal.

The Common Linnets

Voor Waylon is het de tweede keer dat hij naar het Songfestival gaat. In 2014 stond hij samen met Ilse DeLange op het podium in gelegenheidsformatie The Common Linnets. Destijds traden ze op in de eerste halve finale, waarna ze tweede werden tijdens de finale.

Vorig jaar werd Nederland op het Songfestival vertegenwoordigd door O'G3NE. Zij behaalden toen een elfde plaats.