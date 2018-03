Potentieel Songfestival-nummer niet door Waylon zelf geschreven

Het management van Waylon zegt in een reactie aan de Telegraaf dat het nummer That's How She Goes inderdaad niet door de uit Apeldoorn afkomstige zanger is geschreven. Vrijdag beweerde Waylon in De wereld draait door nog dat dit wel het geval is.

"Het is het enige lied dat hij niet zelf heeft geschreven en als het heel klein is uitgebracht, dan mag het wel", zegt Sandra Nagtzaam. Het nummer is door Tenpenny niet uitgebracht en zodoende ook niet te vinden via streamingdiensten als Spoity en iTunes. In De wereld draait door reageerde de zanger donderdag op de commotie door te zeggen dat hij het "jammer" vindt dat mensen denken dat hij gelogen heeft over de totstandkoming van het nummer.

Vrijdag keuze

Waylon laat deze week vijf nummers horen bij DWDD. Een van die nummers neemt hij mee naar het Songfestival. Welk van die nummers dat is, is nog niet bekend. Vrijdag onthult Waylon zijn keuze.

Het nummer van Tenpenny werd in februari 2015 gepubliceerd. Voor het Eurovisie Songfestival van 2018 in Lissabon mogen nummers niet eerder uitgebracht zijn dan 1 september 2017.