Waylon brengt eerste Songfestivallied ten gehore bij De Wereld Draait Door

Vanaf vrijdag zal de zanger vijf dagen lang elke dag een potentiële inzending zingen. Eén van die nummers zal hij uiteindelijk zingen op het muziekfestival dat op zaterdag 12 mei plaatsvindt. Op 10 maart maakt de artiest bekend welk nummer het wordt.

"In eerste instantie was het de bedoeling om hier (bij De Wereld Draait Door, red.) de keuze te laten vallen, zodat de mensen er over mee konden denken. Maar toen hadden we het debacle bij The Voice en het stemmen van het publiek. Ik dacht: laat ik dat maar voorkomen." Hiermee doelde Waylon op het wegsturen van zangeres Kimberley in The Voice of Holland. Ze werd gezien als favoriet, maar kreeg in de halve finale te weinig stemmen en ging verrassend genoeg niet door naar de finale.

Wel hebben meerdere mensen zich mogen uitspreken over de keuze van het nummer, vertelt Waylon. "Heel simpel: iedereen heeft een paar minuten om te vinden wat 'ie vindt, maar uiteindelijk was ik eigenwijs en heb ik er lekker zelf eentje gekozen."

'Goed liedje'

Paul de Leeuw en Marc-Marie Huijbregts, die aanwezig waren tijdens De Wereld Draait Door, vinden het nummer "een goed liedje." De Leeuw denkt echter niet dat Back Together het nummer voor het Songfestival wordt.

Waylon maakt zijn opwachting in de tweede halve finale op donderdag 10 mei. Nederland neemt het daarin op tegen landen als Rusland, Servië, Denemarken, Australië, Oekraïne en Zweden.

Als de zanger zich weet te plaatsen, staat hij in de finale in ieder geval tegenover Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje, Frankrijk en de winnaar van vorig jaar, Portugal.

The Common Linnets

Voor Waylon is het de tweede keer dat hij naar het Songfestival gaat. In 2014 stond hij samen met Ilse DeLange op het podium in gelegenheidsformatie The Common Linnets. Destijds traden ze op in de eerste halve finale, waarna ze tweede werden tijdens de finale.