Michael Schulte voor Duitsland naar Songfestival

Schulte krijgt de taak om het in Lissabon beter te doen dan zijn voorgangers. De afgelopen vijf jaar belandde Duitsland, dat als geldschieter automatisch geplaatst is voor de finale, steevast in de onderste regionen met onder meer twee laatste plaatsen en een voorlaatste plaats.

De laatste plaats in de top 10 was in 2012, toen Duitsland met Roman Lob voor het laatst een zanger afvaardigde. Twee jaar eerder wonnen de Duitsers het songfestival met zangeres Lena.

Klein aandeel

Nederland had ook een klein aandeel in de keuze voor Schulte. In de internationale jury zaten musicalster Carolina Dijkhuizen en voormalig radiobaas van 3FM, Radio 538 en Qmusic Florent Luyckx. Het was voor het eerst dat de Duitsers een internationale jury lieten meebeslissen over hun songfestivalact.

Schulte komt in Portugal zanger Waylon tegen. Hij vertegenwoordigt Nederland op het liedjesfestijn in mei.