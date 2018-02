Zangeres SuRie voor Groot-Brittanië naar Eurovisiesongfestival

SuRie is geen onbekende op het songfestival. Ze zong in 2015 in het achtergrondkoortje van de Belg Loïc Nottet en was vorig jaar opnieuw betrokken bij de Belgische inzending, dit keer als muzikaal begeleider van Blanche.

Eerder deed SuRie achtergrondwerk voor onder anderen Chris Martin en Will Young.

SuRie moet in Portugal, waar het songfestival dit jaar plaatsheeft, eindelijk weer eens voor Brits succes zorgen. In de afgelopen vijftien jaar eindigde het land slechts een keer in de top tien en werd het drie keer laatste.

In Portugal komt SuRie Waylon tegen. Hij doet namens Nederland mee op het liedjesfestijn. De finale van het songfestival is op 12 mei.