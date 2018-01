Dit zijn Waylons tegenstanders in de tweede halve finale van het Songfestival

De finale van het Eurovisiesongfestival, dat dit jaar in Portugal wordt georganiseerd, vindt plaats op zaterdag 12 mei. Om daar te komen moet Waylon dus beter zingen dan acht van zijn concurrenten.

De Nederlandse zanger, die voor de tweede keer deelneemt aan het liedjesfestijn, moet het podium op in de eerste helft van de tweede halve finale. Dat betekent dat hij voor de pauze zal gaan zingen.

Op 10 maart maakt Waylon bekend welk nummer hij mee naar Portugal neemt. In de aanloop daarnaartoe zal hij in het programma De Wereld Draait Door vijf potentiële Songfestivalliedjes gaan zingen. De zanger maakt aan het einde van de reeks zelf een keuze.

Australië: Jessica Mauboy - Nummer nog niet bekend

Het is pas de vierde keer dat Australië deelneemt aan het Eurovisiesongfestival. Wat in 2015 in Wenen als eenmalig experiment begon, is uitgegroeid tot een wederkerend evenement met als voorlopig hoogtepunt de tweede plaats in de finale van 2016.

Dit jaar stuurt het land 28-jarige zangeres Jessica Mauboy om de Australische eer te verdedigen. De naam doet bij ons misschien niet direct een belletje rinkelen, maar in haar ruim 24 miljoen inwoners tellende thuisland is Mauboy een ster. Wereldwijd heeft Mauboy meer dan 3,4 miljoen platen verkocht. Vijf albums landden in de top tien.

Eigenlijk zal dit de tweede keer worden dat ze tijdens het Songfestival zingt. Tijdens de editie van 2014 mocht ze tijdens een pauze een nummer ten gehore brengen. Met welk lied Mauboy voor Australië zal gaan zingen, is nog niet bekend.

Georgië: Iriao - Nummer nog niet bekend

De in 2013 opgerichte band Iriao zal Georgië dit jaar vertegenwoordigen. Van de tien deelnames, bereikte het land zeven keer de finale. Iriao zal er dus flink aan moeten trekken. Aan de andere kant; vorig jaar haalde het land de kwalificatie niet eens, dus zo hoog ligt de lat ook weer niet.

Met welk nummer de zevenkoppige jazz-fusionband onder leiding van Davit Malazonia in de halve finale zal aantreden, is nog niet bekend.

Rusland: Julia Samoylova - Nummer nog niet bekend

Vorig jaar werd het Eurovisiesongfestival in Oekraïne georganiseerd. Grote afwezige was Rusland. Het buurland zou aanvankelijk worden vertegenwoordigd door Julie Samoylova, maar de zangeres gaf in 2015 een optreden op de Krim en in de Oekraïne staat een celstraf op het reizen naar de Krim over Russisch grondgebied. Het door Rusland ingelijfde schiereiland hoort juridisch bij Oekraïne.

Samoylova zou tijdens de editie van 2017 het nummer Flame is Burning gaan zingen, maar mocht dus niet aantreden. Aangezien het festival dit jaar in Portugal wordt georganiseerd, kan de 28-jarige zangeres nu wel haar koffers pakken. Via haar sociale media-kanalen liet Samoylova weten dat het nummer waarmee ze naar Lissabon reist al is gekozen. Details werden echter nog niet prijsgegeven.

Dat Samoylova vorig jaar niet mee mocht doen, is niet het enige saillante detail rondom haar deelname. De Russin zal de tweede deelnemer in de geschiedenis van het Eurovisiesongfestival worden die in een rolstoel zingt. Samoylova kan door een spierziekte niet zelfstandig lopen.

Overige deelnemers

Hieronder staan de resterende deelnemers. Zij hebben nog geen artiesten aangewezen. Dit bericht zal worden aangevuld.

Servië: artiest en nummer nog niet bekend

Denemarken: artiest en nummer nog niet bekend

Roemenië : artiest en nummer nog niet bekend

Noorwegen: artiest en nummer nog niet bekend

Moldavië: artiest en nummer nog niet bekend

San Marino: artiest en nummer nog niet bekend

Montenegro: artiest en nummer nog niet bekend

Zweden: artiest en nummer nog niet bekend

Hongarije: artiest en nummer nog niet bekend

Malta: artiest en nummer nog niet bekend

Letland: artiest en nummer nog niet bekend

Poland: artiest en nummer nog niet bekend

Slovenië: artiest en nummer nog niet bekend

Oekraïne: artiest en nummer nog niet bekend