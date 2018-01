Waylon in tweede halve finale Eurovisie Songfestival

Waylon treedt op in de eerste helft van de tweede halve finale op 10 mei. Het is nog niet bekend met welk liedje de zanger naar Portugal afreist. Dat maakt hij op 10 maart bekend.

Nederland neemt het in de tweede halve finale op tegen landen als Rusland, Servië, Denemarken, Australië, Oekraïne en Zweden.

Als Waylon zich weet te plaatsen, staat hij in de finale in ieder geval tegenover Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje, Frankrijk en de winnaar van vorig jaar, Portugal.

Vorig jaar stond OG3NE namens Nederland op het evenement in Kiev, Oekraïne. De zangeressen eindigden als elfde in de finale met het liedje Lights and Shadows. Portugal won met Salvador Sobral voor het eerst ooit het Songfestival.

Voor Waylon is het de tweede keer dat hij naar het Songfestival gaat. In 2014 stond hij samen met Ilse DeLange op het podium in gelegenheidsformatie The Common Linnets. Destijds traden ze op in de eerste halve finale, waarna ze tweede werden tijdens de finale.