Cornald Maas hoopt bij loting Songfestival op eerste halve finale voor Waylon

"Nederland heeft vrij vaak in de eerste halve finale gezeten. Over het algemeen is de eerste halve finale voor de artiest ook gunstiger. Je komt uit heel veel repetities en mocht je de finale halen, heb je na de dinsdag even een paar dagen rust om je fysiek en mentaal voor te bereiden. Als je donderdagavond in de tweede halve finale zit, hoor je laat of je door bent en daarna moet je als een raket door naar de repetities voor de finale, vrijdagochtend vroeg. Dan heb je geen tijd om tot rust te komen."

Voor zichzelf als commentator hoopt Maas dat de Nederlandse inzending op dinsdagavond op het programma komt te staan. "Ik vind de eerste halve finale ook prettig, omdat je dan direct aan de bak moet, vooral als Nederland ook in die halve finale zit. Als Nederland ontbreekt in de eerste halve finale, zijn de verwachtingen wat minder groot en zijn er minder kijkers. Dan draai je wel warm, maar op een andere manier", vertelt de 55-jarige Maas aan NU.nl.

Vriendjespolitiek

Wie bij Waylon in de halve finale zitten, hangt van een aantal factoren af. Volgens Maas houdt de organisatie wel degelijk rekening met de gevreesde vriendjespolitiek van het Songfestival.

"De organisatie maakt een aantal groepen met de landen die meer dan gemiddeld met elkaar verbonden zijn. Zo zorgen ze ervoor dat die landen zoveel mogelijk gesplitst worden, waardoor het geven van punten aan elkaar niet mogelijk is. Nederland heeft daar niet zoveel aan, want wij hebben met België eigenlijk maar één land dat ons altijd punten geeft. Het zal dus op eigen kracht moeten gebeuren."

Vertrouwen

Maas heeft het volste vertrouwen in Waylon, die in 2014 samen met Ilse Delange als The Common Linnets meedeed aan het Songfestival en de tweede plaats bereikte met het nummer Calm After The Storm. Mede door die ervaring denkt Maas dat Waylon bestand is tegen de druk van het Songfestival.

"Alle artiesten, hoe groot of klein ze ook zijn in eigen land, bereiden zich in hun eigen bubbel voor op het Songfestival en ik merk altijd een terugslag die ze opeens voelen als ze merken dat ze een klein radartje zijn in een hele grote machine. Men weet het wel, maar is toch onder de indruk. Bij het Songfestival komt zo enorm veel druk kijken, daar moet je ook maar tegen bestand zijn. Je kunt nog zo vaak repeteren, maar het moet perfect gaan in die luttele drie minuten. In 2014 zag ik totaal geen zenuwen bij Waylon en bij hem zit je veilig. Je weet dat hij met zijn kwaliteiten en ervaring niemand gaat teleurstellen."

Muzikale klankkleur

Volgens Maas moet Waylon met een nummer dat "dicht bij zijn muzikale klankkleur staat" afreizen naar Portugal. "Geen niks-aan-de-hand uptempo nummer bijvoorbeeld, maar echt iets dat bij zijn stem past. Bij The Common Linnets kon Waylon maar een beperkt deel van zijn vocale kwaliteiten laten horen, terwijl hij een verschrikkelijk groot bereik heeft. Dat was ook de spanning van het nummer dat het breekbaar gebracht werd, maar ik zou het wel fijn vinden als Waylon het grote bereik van zijn stem volledig kan benutten."

"Verder moet hij een lied doen waar hij zelf in gelooft. Hij moet het vertolken voor de camera en overbrengen naar de mensen thuis. Dat laatste is niet onbelangrijk. Dat je succes hebt in de zaal is mooi meegenomen, maar het moet op camera overkomen. Daar was The Common Linnets net als Loreen met Euphoria een perfect voorbeeld van. Het waren haast videoclips. De finale halen moet sowieso mogelijk zijn en dan hopelijk op zijn minst de top tien halen", besluit Maas.