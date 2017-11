Waylon namens Nederland naar Eurovisie Songfestival

"Raad eens wie terug is", staat te lezen op het Twitter-account van het Songfestival. Ook op de website van het Eurovisie Songfestival staat Waylon aangekondigd als vertegenwoordiger van Nederland.

"Ik wilde dolgraag nog een keer, dat heb ik nooit onder stoelen of banken gestoken. Eigenlijk wil ik blijven gaan tot ik eerste word. Dus alle haters kunnen hun lol op", zegt Waylon op de site van het Songfestival. Voor de zanger voelt het Songfestival als de Olympische Spelen voor een sporter. "Je stopt ook niet als je een keer goud, zilver of brons hebt gewonnen. En binnen mijn tak van sport is dit het enige podium waar ik Nederland kan vertegenwoordigen."

"Je land vertegenwoordigen blijft iets moois", gaat Waylon verder. "We zijn namelijk een prachtig land dus ik sta gewoon weer te stralen volgend jaar met een glimlach die pas ontspant na 12 mei. Nu hard aan de slag om het winnende liedje te maken!"

Video

De video die donderdagochtend werd verspreid, is vanuit het perspectief van de zanger gefilmd, waardoor zijn hoofd niet te zien is. Zijn tatoeages wel en er is een beeld te zien van The Voice of Holland, waar Waylon jureert.

Daarbij is een hoed van de zanger te zien en is zijn gekuch te horen. Ook is zijn hond Chevy te zien in de video. Op het YouTube-kanaal van de omroep die het Songfestival uitzendt, staat de aanwijzing: "Wie zal Nederland vertegenwoordigen op het Songfestival?"

2014

Het is niet de eerste keer dat Waylon naar het Songfestival gaat: in 2014 deed hij ook al mee, samen met Ilse DeLange in de formatie The Common Linnets. Met Calm after the storm werd het duo destijds tweede.

Het AD meldde woensdag nog dat Within Temptation-zangeres Sharon den Adel volgens 'bronnen in de muziekwereld' een serieuze kandidaat was voor een optreden namens Nederland. Op de website staat al een tijdje alleen de tekst: "Sharon den Adel komt vrijdag met een verklaring."

Vorig jaar deed namens Nederland OG3NE mee. De 63e editie van het Songfestival vindt plaats in Lissabon. Portugal won vorig jaar met Salvador Sobral voor het eerst in 53 deelnames.