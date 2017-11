Jacqueline Govaert twijfelt over deelname Eurovisie Songfestival

In gesprek met De Volkskrant vertelt de 35-jarige zangeres dat ze deze week berichten las dat zij bedankt had voor deelname namens Nederland. "Maar ze hebben me helemaal niet gevraagd."

Ooit in het verleden is Govaert wel benaderd. "Ik weet niet of ik daar iets over mag zeggen. Ik werd gepolst, laat ik het zo maar zeggen. Er waren ook anderen in de running."

De zangeres merkt dat mensen in haar omgeving ook niet per se enthousiast zijn om OG3NE op te volgen als deelnemers. "Het kan ook een verkeerde impuls aan je carrière geven, hè."