Songfestival Songfestival-update Behouden deelnemende landen artiest voor 2021? Slideshow Infographic Video Het Eurovisie Songfestival is officieel afgelast in 2020. Er zijn gesprekken gaande om het festival in 2021 alsnog in Rotterdam te laten plaatsvinden. Deelnemende landen moeten beslissen of ze dezelfde artiest willen sturen of opnieuw een nationale finale organiseren. Of dezelfde liedjes ingezonden mogen worden, is nog niet duidelijk.