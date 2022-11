Sinterklaas in privéjet gearriveerd in Hellevoetsluis

Sinterklaas is zaterdag aangekomen in Hellevoetsluis. Het was door de coronacrisis de eerste keer in drie jaar tijd dat er publiek aanwezig was bij de intocht in Nederland. De goedheilig man arriveerde dit jaar met een privéjet, de Goedheiligman 1. Dit was volgens Het Sinterklaasjournaal nodig omdat de pakjesboot zou zijn gezonken.

Burgemeester Milène Junius verwelkomde de Sint in de vestingstad, terwijl hij en zijn roetveegpieten werden toegejuicht door duizenden kinderen en hun ouders.

Volgens de politie verliep de intocht "rustig en feestelijk". Twee mensen zijn aangehouden omdat ze een drone lieten rondvliegen waar dat niet mocht. Ze konden zich ook niet identificeren.

In Het Sinterklaasjournaal was de afgelopen week te zien hoe de pakjesboot was gezonken. Dit nieuws en de beelden van een doorweekte Sint en natte pakjes leidden tot veel onrust onder ouders, die niet wisten hoe ze hun huilende kinderen moesten troosten. De NTR, die het programma uitzendt, stelde iedereen vrijdag gerust door in een officiële verklaring te verzekeren dat het goed zou komen.

Toch was er ook zaterdag ophef op sociale media, omdat de Sint per vliegtuig aankwam. Volgens veel mensen is dat ongepast in deze tijd van klimaatproblemen. "De Sint is geen klimaatpaus", mopperen mensen, die zeggen dat de bisschop uit Mira "geen vliegschaamte" kent.

Er werden veel grappen over Schiphol gemaakt

Op sociale media werden ook veel grappen gemaakt over Schiphol en de problemen met de bagageafhandeling in het afgelopen jaar. "Hoop niet dat Sinterklaas op Schiphol landt. Gezien de bagageafhandeling komen die cadeautjes nooit aan", wordt er gelachen.

Ook spoorbeheerder ProRail vindt het jammer dat Sinterklaas niet voor een ander alternatief heeft gekozen en twittert: "Hoera! Sinterklaas is weer in 't land. Je zou denken: niets aan de hand. Maar één ding vinden we niet zo fijn. Sinterklaas komt met het vliegtuig, niet met de trein."

De NTR, die Het Sinterklaasjournaal maakt en uitzendt, wilde zaterdag niet reageren op de commentaren over de privéjet van Sinterklaas.

