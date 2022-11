Emmen heeft bewust nog een paar Zwarte Pieten, in veel plaatsen discussie

Vanaf zaterdag zet Sinterklaas door heel het land voet aan wal. Op veel plaatsen is dat met roetveegpieten, maar er zijn ook plekken waar nog Zwarte Pieten naast de goedheiligman lopen. Eén ding is zeker: overal wordt de discussie gevoerd. Deze week laaide die op in Emmen.

Met veel geroep en gejoel kwam eerder deze week een tiental demonstranten de raadzaal van het gemeentehuis in Emmen binnen.

Ze riepen "kick out Zwarte Piet!" en hadden spandoeken met teksten van dezelfde strekking bij zich. De raadsvergadering die op dat moment bezig was, moest worden afgebroken. Agenten kwamen er aan te pas om de demonstranten uit het gemeentehuis te zetten.

Sinterklaas komt zaterdag ook in Emmen aan. Met veel roetveegpieten, maar ook een aantal Zwarte Pieten.

Volgend jaar in Emmen geen Zwarte Piet meer

Het comité dat de intocht organiseert zegt tegen NU.nl dat al een paar jaar geleden een veranderingsproces is ingezet. Elk jaar zijn er wat minder Zwarte Pieten bij de intocht en volgend jaar heeft elke Piet roetvegen.

Dat is voor Kick Out Zwarte Piet (KOZP) onacceptabel. "Het is voor ons moeilijk om te zeggen: neem je tijd. Zeker nadat we twaalf jaar lang zo duidelijk zijn geweest. Waarom heb je uitstel nodig? Wat is daarvoor de argumentatie?" zegt KOZP-voorman Jerry Afriyie tegen NU.nl.

Voor het in Emmen stap voor stap laten verdwijnen van Zwarte Piet is gekozen om "de discussie zo klein mogelijk te houden", zegt Laurens Meijer, namens het organisatiecomité.

Ook burgemeester Eric van Oosterhout gaf aan dat er in Emmen nog tijd nodig is om te stoppen met Zwarte Piet. "Ik maak de vergelijking met een rietje. Als je dat langzaam buigt gaat dat goed, als je dat heel hard doet, knakt het", zei hij deze week tegen RTV Drenthe.

Wellicht speelt het verschil tussen stedelijk en landelijk gebied hier ook een rol. Vaak vormen progressieve opvattingen zich in de grote steden. Pas daarna rolt zich dat voorzichtig uit richting het landelijk gebied.

Verschillende Pieten te zien in het hele land

Zoals er deze week onenigheid was in Emmen over wel of geen Zwarte Piet, zo gaat dat op veel plekken in het land. Er is vermoedelijk geen dorp of stad waar geen discussie over wel of niet Zwarte Piet is gevoerd. Maar op de ene plek zijn ze daar sneller over uit dan in de andere.

In Woerden (Utrecht) zijn pas in 2024 alle Pieten geschminkt met roetvegen. In het Zuid-Hollandse De Lier zijn alle Pieten nog zwart. Culemborg heeft de intocht afgeblazen. Daar zouden Zwarte Pieten en roetveegpieten allebei te zien zijn, maar omdat de discussie te veel oplaaide gaat de intocht dit jaar niet door.

In Alphen aan den Rijn (Zuid-Holland) zijn dit jaar voor het eerst alleen roetveegpieten te zien. In Venlo zou eerst sprake zijn van een overgangsfase met grijze Pieten. Maar na protest van KOZP besloot de Limburgse stad toch alleen roetveegpieten de Sint te laten vergezellen.

Is het een feest voor alle kinderen of een feest voor alleen witte kinderen?

Jerry Afriyie, voorman Kick Out Zwarte Piet

De organisatie van de intocht in Emmen zegt "begrip" te hebben voor Kick Out Zwarte Piet. "Maar dit is een lijn die we hebben ingezet om niet in één keer te veranderen. We krijgen er veel positieve reacties op. Veel mensen zeggen ook: zo is er voor ieder wat wils", zegt Meijer.

Voor Afriyie is dat onverteerbaar. "Is het een feest voor alle kinderen of een feest voor alleen witte kinderen? Als het een feest is voor alle kinderen, is het aan ons als volwassenen om met een invulling te komen die alle kinderen een plezierig gevoel geeft. Dat is het enige dat we vragen."

