Kick Out Zwarte Piet (KOZP) demonstreert dit jaar bij de intocht van Sinterklaas in Maastricht en Volendam. In deze plaatsen zijn volgens de actiegroep nog altijd zwarte pieten te zien. De demonstratie in Maastricht is op zaterdag 13 november, het protest in Volendam vindt een dag later plaats.

Ook komt KOZP dinsdag met een petitie, die gemeenten ertoe oproept geen subsidie te verlenen aan intochten waar zwarte, grijze of bruine pieten aan meedoen. KOZP heeft verder een zogenoemde #antizwartepietchallenge opgezet, waarmee mensen in actie kunnen komen tegen Zwarte Piet.

Vorig jaar stond KOZP ook in Maastricht, waar een kleine groep betogers werd belaagd door honderden tegendemonstranten. Na een uur staakte de actiegroep de demonstratie vanwege de onveilige situatie en werden de actievoerders onder politiebescherming naar een veilige plek buiten de stad gebracht.

Het blijft een verrassing hoe de landelijke intocht van Sinterklaas en zijn pieten op 13 november er dit jaar uit zal zien. Het enige wat televisieomroep NTR heeft laten weten, is dat Sinterklaas ook dit jaar wordt ontvangen met een defilé bij het Grotepietenhuis.

NU.nl is nog in afwachting van een reactie van de gemeenten Edam-Volendam en Maastricht over de kleur van de pieten.