Ondanks dat veel intochten afgelast zijn in verband met het coronavirus, komt Sinterklaas zaterdag op enkele plekken in het land toch aan. De landelijke intocht vindt plaats in het fantasiedorp Zwalk en is alleen te zien op televisie. Sommige gemeenten houden een alternatieve lokale intocht, die te zien is via een livestream.

De NTR heeft vanwege de coronamaatregelen voor een geheime intocht gekozen. Om ervoor te zorgen dat deze plek niet door mensen te vinden is, is de omroep uitgekomen bij het fictieve dorp Zwalk.

Matthijs van Nieuwkerk kruipt in de rol van burgemeester van Zwalk. De kersverse burgervader van het plaatsje zei dat hij de enige was die instemde met het organiseren van de landelijke intocht. Het evenement zal volgens hem "Zwalk echt op de kaart zetten". De intocht is vanaf 12.00 uur te zien op NPO3.

In de meeste grote steden van het land zijn de sinterklaastochten volledig geschrapt. Amsterdam, Amersfoort, Arnhem en Den Bosch zijn voorbeelden waar Sint en zijn pieten virtueel te begroeten zijn. Mensen kunnen de evenementen meekijken via een digitale liveverbinding.

Kinderen in Rotterdam kunnen als alternatief voor de intocht een interactief spel spelen. In Den Haag gaat de traditionele intocht in de haven van Scheveningen niet door, maar Omroep West komt zaterdagochtend wel met een speciale uitzending met Sinterklaas.

Enkele gemeenten introduceren grijze piet

De pieten bij de landelijke intocht en in het Sinterklaasjournaal zijn roetveegpieten. Ze dragen geen gouden oorringen, hebben geen rode lippenstift op en zullen verschillende kapsels hebben.

Ook veel andere Nederlandse gemeenten hebben alleen roetveegpieten. Andere plaatsen zoals Breda, Dordrecht, Den Helder, Leeuwarden en Venlo introduceren de grijze piet. Enkele gemeenten houden vast aan zwarte pieten.

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft aangekondigd de komende dagen weer te gaan demonstreren tegen Zwarte Piet. De organisatie laat weten dit weekend in Breda en Maastricht te willen protesteren. Een protest volgende week in Venlo is gericht tegen de grijze piet. Ook daarover is KOZP niet te spreken.