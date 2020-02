De burgemeester van het Friese Dokkum had demonstraties tijdens de landelijke sinterklaasintocht van 2017 niet mogen verbieden, zo heeft de rechtbank Noord-Nederland vrijdag besloten. Een verbod mocht in theorie wel worden ingesteld uit vrees voor wanordelijkheden, maar er is volgens het vonnis te weinig onderzoek gedaan naar alternatieven.

In de eerste instantie was een vergunning afgegeven voor de actiegroepen. Voorafgaand aan de daadwerkelijke demonstraties, liep de situatie echter uit de hand.

Zo werden bussen met tegenstanders van het uiterlijk van Zwarte Piet op de A7 tegengehouden door voorstanders van Zwarte Piet. Er ontstonden gevaarlijke verkeerssituaties.

Uiteindelijk besloot de burgemeester even voor 12.00 uur de demonstraties te verbieden, omdat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden.

"De burgemeester heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar minder ingrijpende maatregelen dan een verbod en dus ook niet voldoende onderzocht of op een andere wijze de demonstratie (van de tegenstanders, red.) toch kon doorgaan. Om die reden heeft de rechtbank geoordeeld dat de demonstratie niet had mogen worden verboden", zo luidt het vonnis.

De personen die de A7 blokkeerden, hebben overigens in oktober vorig jaar in hoger beroep werkstraffen gekregen.