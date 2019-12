Rijkswaterstaat en de ANWB adviseren automobilisten op 5 december rekening te houden met vroege en lange files in de middagspits door Pakjesavond. Veel mensen vertrekken zo'n een à twee uur eerder dan normaal om op tijd thuis te zijn.

"De donderdagavondspits is sowieso vrij druk", waarschuwt Heleen de Geest van de ANWB. "En onze ervaring is dat mensen op 5 december aanzienlijk eerder vertrekken dan op normale werkdagen. De piek van de spits is dan al minstens een uur eerder, dus rond 17.00 uur."

Mensen die niet het risico willen lopen te laat thuis te komen, doen er goed aan om bijvoorbeeld thuis te werken of een halve dag vrij te nemen en na de lunch al huiswaarts te keren.

Ook Rijkswaterstaat waarschuwt voor lange en vroege 'pakjesavondfiles'. "De spits begint vroeg, rond 15.00 uur", stelt een zegsman. "Met lange files tot gevolg en dat is wel zuur. Volg daarom de actuele verkeersinformatie optimaal."

Navigatiebedrijf TomTom laat weten dat op 5 december 2018 de piek van de file rond 16.30 uur lag. Toen stond er op de Nederlandse wegen meer dan 650 kilometer file. De drukte hield zelfs aan tot na 19.00 uur.