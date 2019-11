De diverse intochten van Sinterklaas door het hele land zijn relatief rustig verlopen. In de meeste steden was de politie massaal op de been om pro- en anti-Zwarte Piet-demonstranten uit elkaar te houden. In Emmen, Leeuwarden en Groningen dreigde de sfeer even om te slaan.

Maar uiteindelijk liep de situatie nergens echt uit de hand. Op een paar plekken werden een of twee demonstranten aangehouden omdat zij weigerden opdrachten van de politie uit te voeren.

In Apeldoorn, waar de landelijke intocht van Sinterklaas was, werden tien demonstranten aangehouden die zich hadden verkleed als Zwarte Piet. Zij weigerden naar een demonstratievak te vertrekken waar zij wel mochten demonstreren.

Onder de aangehouden 'Pieten' bevond zich Edwin Wagensveld, de voorman van anti-islambeweging Pegida. Het is niet precies duidelijk wat Wagensveld met zijn aanwezigheid hoopte te bereiken.

Kick Out Zwarte Piet demonstreerde op twaalf plekken

De gemeente Apeldoorn maakte alleen gebruik van roetveegpieten. De actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) demonstreerde op twaalf plekken waar nog wel een Zwarte Piet verscheen om hun onvrede over deze figuur kenbaar te maken.

Hooligans van onder meer NEC en Go Ahead Eagles hadden aangekondigd te gaan demonstreren tegen KOZP, maar deze acties vonden door ingrijpen van de politie uiteindelijk geen doorgang.

In Den Haag werden honderden pro-Zwarte Piet-posters opgeplakt

In Den Haag waren zaterdagochtend veel pro-Zwarte Piet-posters opgehangen met daarop een gefotoshopte afbeelding van Jerry Afriyie, de voorman van actiegroep Kick Out Zwarte Piet, maar deze werden vrij snel verwijderd.

Een vergadering van KOZP werd vorige week belaagd door pro-Zwarte Pieten-demonstranten. Zij gooiden ramen van het kantoor in, gooiden vuurwerk het gebouw binnen en vernielden een auto van een van de leden van de actiegroep.

KOZP heeft in een persbericht laten weten zaterdag een petitie te willen aanbieden bij de Tweede Kamer. De organisatie is teleurgesteld dat premier Mark Rutte het geweld van vorige week nog niet veroordeeld heeft. "Door geweld niet expliciet af te wijzen, wordt het impliciet goedgekeurd. Dat is een gevaarlijke tendens", aldus Mitchell Esajas van KOZP.

Buitenlandse media schrijven veel over 'controversiële sidekick'

Buitenlandse media besteden dit jaar opvallend veel aandacht aan de intocht van Sinterklaas en de discussie over de kleur van Zwarte Piet. Persbureau Reuters wijdt zaterdag een lang verhaal aan de strijd tussen voor- en tegenstanders van de traditionele 'Black Pete' met zijn kroeshaar en rode lippen.

Reuters constateert dat de populariteit van de traditionele Piet aan het afnemen is, omdat steeds meer Nederlanders inzien dat de figuur racistisch gevonden wordt door een deel van de bevolking. Een ander buitenlands persbureau, AP, heeft het over de "controversiële sidekick". In de buitenlandse berichtgeving wordt beklemtoond dat een werkgroep van de Verenigde Naties de 'traditionele' Zwarte Piet jaren geleden fel heeft veroordeeld als een racistische karikatuur.